Срочная новость

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No Comment: чем запомнится эта неделя?

no comment

No Comment: чем запомнится эта неделя?

Самые запоминающиеся видео из рубрики No Comment - в нашей подборке:

  • 13.11.2015 - французы надолго запомнят эту дату. Теракты, которые произошли в этот день в Париже, унесли жизни более 130 человек. В понедельник в память об этих трагических событиях жители французской столицы запустили в небо сотни воздушных шариков.

  • Санта-Клаус начинает принимать письма от детей со всего мира. Почтовое отделение рождественского волшебника открылось в немецком городе Химмельпфорте. К настоящему моменту немецкая почта получила более 12 тысяч писем, самое "дальнее" пришло из ЮАР. Санта обещает, что отвечать детям будет он сам или один из 20 его помощников.

  • Французы отмечают праздник молодого вина - "божоле нуво". По местным законам, продавать этот напиток можно только с третьего четверга ноября, поэтому 15 ноября тысячи французов вышли на улицы городов, чтобы чокнуться бокалами, наполненными молодым вином.

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