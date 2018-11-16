No Comment: чем запомнится эта неделя?
Самые запоминающиеся видео из рубрики No Comment - в нашей подборке:
13.11.2015 - французы надолго запомнят эту дату. Теракты, которые произошли в этот день в Париже, унесли жизни более 130 человек. В понедельник в память об этих трагических событиях жители французской столицы запустили в небо сотни воздушных шариков.
Санта-Клаус начинает принимать письма от детей со всего мира. Почтовое отделение рождественского волшебника открылось в немецком городе Химмельпфорте. К настоящему моменту немецкая почта получила более 12 тысяч писем, самое "дальнее" пришло из ЮАР. Санта обещает, что отвечать детям будет он сам или один из 20 его помощников.
Французы отмечают праздник молодого вина - "божоле нуво". По местным законам, продавать этот напиток можно только с третьего четверга ноября, поэтому 15 ноября тысячи французов вышли на улицы городов, чтобы чокнуться бокалами, наполненными молодым вином.