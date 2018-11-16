No Comment: чем запомнится эта неделя?

13.11.2015 - французы надолго запомнят эту дату. Теракты, которые произошли в этот день в Париже, унесли жизни более 130 человек. В понедельник в память об этих трагических событиях жители французской столицы запустили в небо сотни воздушных шариков.

Санта-Клаус начинает принимать письма от детей со всего мира. Почтовое отделение рождественского волшебника открылось в немецком городе Химмельпфорте. К настоящему моменту немецкая почта получила более 12 тысяч писем, самое "дальнее" пришло из ЮАР. Санта обещает, что отвечать детям будет он сам или один из 20 его помощников.