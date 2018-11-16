В КНДР испытан новый вид оружия

В Северной Корее проведены испытания нового оружия, на которых, как сообщается, присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. По данным местных СМИ, речь идёт об «ультрасовременном» вооружении, разработка которого продолжалась длительное время, а испытания прошли успешно и будут способствовать «повышению боевой мощи армии».

Подробностей о том, что это за оружие не приводится, но наблюдатели сходятся во мнении, что имели место не ядерные и не ракетные испытания, которые последний раз проводились здесь почти год назад. В июне лидеры КНДР и США договорились нормализовать отношения, но затем стороны обвиняли друг друга в отсутствии конкретных шагов в этом направлении.