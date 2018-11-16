В мае следующего года все люди на земле простятся с килограммом. Но не заметят этого. Учёные приняли новое определение единицы массы.
Похудеть без усилий на микрограмм
Похудеть без усилий на микрограмм
Килограмм до сего дня оставался единственной фундаментальной физической величиной, определяемой через сделанный людьми образец. Как бы ни были приближены к идеалу условия хранения, масса эталона менялась со временем — что для нужд сегодняшней науки совершенно неприемлемо.
Мартин Милтон, директор Международного бюро мер и весов:
«В конструкции напольных весов ничего не изменится ни завтра, ни через год. Изменения состоят в том, что мы гарантировали незыблемость системы на будущее, теперь она не зависит от эталона возрастом 140 лет».
Вместо гири из Бюро мер и весов будет формула с участием величин квантовой физики. В упрощенном изложении, измерять будут энергию, необходимую для того, чтобы сдвинуть килограмм с места.
Для этого понадобится устройство не самой простой конструкции и высочайшей точности. Но в быту изменения в пару десятков микрограммов — миллионных долей грамма — пройдут абсолютно незамеченными. Выбрасывать старые весы не нужно.