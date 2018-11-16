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Франция

Похудеть без усилий на микрограмм

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Похудеть без усилий на микрограмм

Похудеть без усилий на микрограмм
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В мае следующего года все люди на земле простятся с килограммом. Но не заметят этого. Учёные приняли новое определение единицы массы.

Килограмм до сего дня оставался единственной фундаментальной физической величиной, определяемой через сделанный людьми образец. Как бы ни были приближены к идеалу условия хранения, масса эталона менялась со временем — что для нужд сегодняшней науки совершенно неприемлемо.

Мартин Милтон, директор Международного бюро мер и весов:

«В конструкции напольных весов ничего не изменится ни завтра, ни через год. Изменения состоят в том, что мы гарантировали незыблемость системы на будущее, теперь она не зависит от эталона возрастом 140 лет».

Вместо гири из Бюро мер и весов будет формула с участием величин квантовой физики. В упрощенном изложении, измерять будут энергию, необходимую для того, чтобы сдвинуть килограмм с места.

Для этого понадобится устройство не самой простой конструкции и высочайшей точности. Но в быту изменения в пару десятков микрограммов — миллионных долей грамма — пройдут абсолютно незамеченными. Выбрасывать старые весы не нужно.