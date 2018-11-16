Спасённых близнецов-ламантинов отпустили на волю

Редкие ламантины-близнецы Миллениум и Фалкон были выпущены в родные воды на Флорида-Кис. К их телам прикрепили передатчики спутникового слежения.

Малыши, весом каждый по 50 кг, были найдены в октябре 2016 года после того, как их мать случайно погибла при столкновении с лодкой. Их спасли сотрудники Исследовательского центра дельфинов и перевели в океанариум Майами, затем их перенаправили в Аквариум города Колумбус в Огайо для реабилитации. Эксперты говорят, что детеныши ламантинов остаются с матерью в первые год-два своей жизни. И рождение близнецов - событие очень редкое и составляет всего 4% от общего числа рожденных.