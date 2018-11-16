Рекордная открытка против климатических рекордов

125 тысяч детских рисунков со всего мира сложились в единое полотно. В Альпах эко-активисты создали самую большую открытку площадью 2500 кв м. Тем самым был побит рекорд Гиннеса: предыдущая «мега-открытка» состояла всего-то из 16 тысяч маленьких.

Но не это было целью организаторов.

Название инсталляции — «1,5 градуса» — отсылает к возможному повышению температуры Земли в ближайшие годы — если не будут выполняться условия Парижского соглашения по климату. Детские рисунки были выбраны активистами потому, что именно детям предстоит ощутить все изменения климата на себе.

«Открытка» приурочена к следующей крупной климатической конференции, которая состоится через месяц в Польше.