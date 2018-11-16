От тираннозавра до панды: в парижском Саду растений — гигантская инсталляция из фонарей в виде животных. Выставка под названием «Освещение видов» — это шесть десятков фигур, выполненных с большой точностью.

У входа зрителей встречают давно вымершие динозавры, а дальше — виды, исчезнувшие совсем недавно: вроде мамонта или тасманийского волка.

Идея родилась в Китае, там же, на основе традиционных технологий, изготовили фонари. В Европу они попали на целом караване контейнеровозов.