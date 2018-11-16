Калифорния как Китай: не даёт вздохнуть
В Калифорнии теперь как в Китае: на улицах редко встретишь людей без маски или респиратора. Из-за колоссальных лесных пожаров воздух во многих районах американского штата воздух стал опасен для здоровья, а то и жизни.
В мегаполисе Сан-Франциско врачи называют воздух «чрезвычайно нездоровым», а в столице штата, Сакраменто — «опасным».
Закрыты школы, людям рекомендуют запастись глазными каплями и не выходить из дома без острой необходимости. Работники социальных служб регулярно навещают пожилых калифорнийцев.