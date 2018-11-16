Гран-при в Москве: день мировых рекордов

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов обновили мировой рекорд. За короткую программу на этапе Гран-при в Москве они получили 78,47 балла. При этом наставник пары Нина Мозер сказала, что это первый чистый прокат ее подопечных в этом сезоне.

REUTERS/Maxim Shemetov

Главная претендентка на золотую награду среди женщин – олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она выиграла короткую программу с мировым рекордом, улучшив свой собственный результат. Россиянка получила 80,78 балла. Свою соотечественницу Софью Самодурову, которая показала второй результат, Загитова опередила на 13 баллов.