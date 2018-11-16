Меркель признала ошибки

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила город Хемниц — впервые после того, как в минувшем августе там вспыхнули беспорядки из-за убийства местного жителя. По данным следствия, нападавшими были мигранты.

В ходе встречи с читателями местной газеты канцлер признала, что федеральное правительство допустило ошибки в решении миграционного кризиса. На вопрос о том, почему она смогла приехать только сейчас, Меркель ответила :

"Мэр Хемница считает, что я опоздала с посещением города. Мы говорили по телефону после 26 августа, она пригласила меня в Хемниц. И я очень много об этом думала — когда же лучше приехать? Потому что, с одной стороны, накануне выборов в Бундестаг я видела, сколько противоречий у других вызывает моя персона. С другой стороны, я хотела приехать в Хемниц, но не в тот момент, когда там царила накаленная атмосфера. И даже сегодня я вижу, что мой визит вызывает противоречивые чувства. Но я хотела посетить Хемниц".

Ангела Меркель заявила, что свобода выражения мнения не оправдывает праворадикальных выступлений и использования на них нацистских символов. Она также отметила, что насилие со стороны радикалов не может оправдывать насилия и со стороны участников демонстраций, противников правого экстремизма.

Во время выступления Меркель в Хемнице несколько сотен человек приняли участие в акции протеста против нынешней политики властей и призвали Меркель к отставке.