Жители Греции не доверяют СМИ

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В эпоху фейковых новостей доверие общества к средствам массовой информации неуклонно снижается. По данным исследования американского центра Pew Research, самый низкий уровень доверия отмечен в Греции. Всего 18% жителей страны доверяют работе журналистов, а 72% считают, что греческие СМИ не освещают деятельность политических партий на равноправной основе, а 58% полагают, что в СМИ не говорят о самых важных новостях дня.

Глава Европейского института коммуникаций (ECI) Мариос Ноттас отмечает, что в Греции проблема доверия к СМИ возникла уже давно. По его словам, все началось с того, что общественное телевидение находилось под строгим контролем.