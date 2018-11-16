На Францию надвигается "желтая" Жакерия

На субботу запланированы массовые выступления тех, кто считает, что будущее повышение цен главным образом на дизельное топливо ударит прежде всего по работающим гражданам. Предполагается, что люди в желтом блокируют автомагистрали, что в итоге приведет к параличу всей страны.

Вот что говорят те, кто завтра выйдут на улицы и площади:

- Мы скажем, что уже больше некуда, все, край. Пусть уходит в отставку, пусть снижает налоги, которые нас душат, пусть поднимает хоть на чуть-чуть зарплаты.

- Будем блокировать все, магазины, супермаркеты, там, где люди делают покупки, где заправляют машины. Нас обирают, а все идет в казну государства. И блокируя заправки, мы блокируем государство, мы не даем возможности ему обогащаться за наш счет. Людей будет много. Только сюда придут примерно тысяча человек.

Французская пресса уже назвала будущую манифестацию "желтой жакерией", вспомнив о восстании 14-го века, которое французы подняли против феодалов, оно стало одним из самых массовых в истории. Известно, что блокировать страну "желтые жилеты" намерены минимум до начала следующей недели.



Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram.