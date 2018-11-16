"Желтые жилеты" готовы к протесту

Во Франции петиция с требованием о снижении цен на топливо набрала уже свыше 860 тысяч подписей. В субботу участники стихийной акции обещают перекрыть дороги по всей стране.

На сайте движения blocage17novembre.com заявлены не менее 700 акций, а по подсчетам местных СМИ, их в два раза больше.

Между тем пока чуть более сотни демонстраций были задекларированы в соответствии с законом.