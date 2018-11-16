В Дании хотят запретить "веселящий газ"

Большинство депутатов датского парламента проголосовали за запрет продажи баллонов с "веселящим газом". Политики обеспокоены тем, что все больше молодых людей вдыхают закись азота, которая способна вводить человека в состояние эйфории.

Этот газ используется в медицине, пищевой и технической промышленности. Его применяют при производстве взбитых сливок и пористого шоколада. Кроме того, "веселящий газ" используют врачи для анестезии.

"Полный улет, я будто танцую", - описывает свои ощущения молодой человек, только что вдохнувший закись азота.

В 2014 году датским врачам дважды пришлось спасать людей, который надышались "веселящим газом". С тех пор цифра только росла. В этом году уже было зарегистрировано почти 40 отравлений закисью азота. По словам токсиколога Лотте Хогберг, в основном за помощью обращаются молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Как отмечает специалист, сейчас медики все чаще наблюдают побочные эффекты у тех, кто вдыхает этот газ. Влияние оказывается в первую очередь на нервную систему.