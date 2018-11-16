"Брексит": Тереза Мэй одна против всех

Сама Мэй же утверждает, что абсолютно уверена в правильности проводимой ей линии.

"Всеми фибрами души я убеждена в том, что мы сделали все правильно для блага страны и нации", - заявила она.

Спустя 12 часов после того, как кабинет Мэй в среду поздней ночью после длительной дискуссии одобрил сделку по разводу с ЕС, правительство покинули четыре министра, включая переговорщика с Евросоюзом Доминика Рааба, который, как и ушедший до него в отставку с этого же поста Дэвид Дэвис, был крайне недоволен получившимся результатом, сообщив, что будущий договор угрожает территориальной целостности Соединенного королевства.

Лидер лейбористов в Палате общин выразился еще резче.

"Это "недоделанная" сделка, худший вариант из всех возможных" - Джереми Корбин

"Это совершенно не та сделка, которуя ожидала страна. И парламент не может, и, как я надеюсь, не будет голосовать за выбор между плохим договором и полным отсутствием договора. Правительство обязано отозвать свою недоделанную во всех отношениях "сделку", которуя к тому же одобряют далеко не все члены кабинета. Не говоря уже о присутствующих тут депутатах и всей стране", - заявил Джереми Корбин.

Британский премьер ответило ему хладнокровно: "Выбор яснее ясного: либо мы покидаем ЕС без всякого юридического документа, в никуда. Либо мы принимаем на себя отвественность и заключаем договор, =пункты которого можно и нужно обсуждать в будущем".

Открытая публичная схватка британских политиков только началась.

Мэй придется воевать на несколько фронтов.

Ей потребуется убедить однопартийцев-евроскептиков, к примеру, Бориса Джонсона, что полученный результат - в интересах нации,

"Кабинет министров обязан отозвать сделку по "брекситу", если он проводит ответственную политику" - Борис Джонсон

ей придется оборонятся от амбиций, к примеру, Джейкоба Риз-Могга, желающего, как сообщается, занять кресло партийного лидера,

"Скрытые от глаз общества сюрпризы делают плохую политику ужасной" - Джейкоб Риз- Могг, депутат-евроскептик"

и ей требуется утверждение сделки в Палате общин, где исход голосования предсказать сегодня не берется никто.