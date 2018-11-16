Пост сдал – пост принял. Заместитель министра здравоохранения и социальной защиты Великобритании Стивен Баркли назначен новым министром по вопросам "брексита". Об этом сообщила в Twitter канцелярия премьера Терезы Мэй. По словам представителя правительства, новый министр в большей мере сконцентрируется на внутренних вопросах, связанных с "брекситом", а не на переговорах с Брюсселем.
Мэй назначила нового министра по делам "брексита"
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Мэй назначила нового министра по делам "брексита"
Баркли - сторонник выхода Великобритании из ЕС, два года назад на референдуме он проголосовал за развод с Евросоюзом. На новом посту он сменит Доминика Рааба, который ушел в отставку днем ранее. В своем Twitter бывший министр написал, что не может с чистой совестью поддержать условия соглашения, которое одобрило правительство.