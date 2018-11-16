Мэй назначила нового министра по делам "брексита"

Пост сдал – пост принял. Заместитель министра здравоохранения и социальной защиты Великобритании Стивен Баркли назначен новым министром по вопросам "брексита". Об этом сообщила в Twitter канцелярия премьера Терезы Мэй. По словам представителя правительства, новый министр в большей мере сконцентрируется на внутренних вопросах, связанных с "брекситом", а не на переговорах с Брюсселем.