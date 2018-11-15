Туризм нашего времени: ставка на этику и экологию

Гватемала, Гуанси-Чжуанский автономный район в Китае, Япония, американский город Нашвилл - что объединяет эти страны и регионы? Как показала Международная туристическая выставка в Лондоне, общее у них - стремление развивать туризм нового типа, экологичный, бережный по отношению к природе и местному населению, позволяющий гостям глубокого познакомиться с местными обычаями.
Гватемала, интереснейшая страна Центральной Америки, делает своей визитной карточкой уникальный микс древних традиций и стремления идти в ногу со временем.
Хорхе Марио Чахон, министр туризма Гватемалы: "У нас проживают по меньшей мере 23 культурные общины; у каждой - собственный диалект, кухня, традиции и обычаи... Все это разнообразие размещено на очень небольшой территории".
Приезжайте в Гватемалу, и вы увидите наиболее сохранные памятники цивилизации Майя, вулканы, уникальные заповедники. Туризм остается одним из главных моторов экономики страны. Власти надеются добиться увеличения притока гостей уже в следующем году.
Хорхе Марио Чахон, министр туризма Гватемалы : "Для нас это крайне важно. Мы считаем, что туристы с большей охотой поедут в страну, которая воплощает в жизнь принципы устойчивого развития, делает ставку на этический, гуманный туризм. Гватемала - партнер международной организации, которая ведет борьбу с контрабандой людей, эксплуатацией несовершеннолетних, с так называемым секс-туризмом".
В Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая делают ставку на экологию. Район находится в зоне субтропического муссонного климата - идеальной среды для цветов и фруктов.
Визитная карточка местности - покрытые лесами горы, водопады и чистейшие реки.
Ли Гуанг Чжун , комиссия по развитию туризма Гуанси-Чжуанского автономного района: "Мы в нашем районе развиваем экологичный туризм, делая акцент на охране природы; придаем огромное значение продвижению эко-продукции. Экотуризм в нашей местности имеет грандиозный потенциал. Забота об окружающей среде - процесс постоянный: мы следим за тем, чтобы любое производство у нас не вредило природе, нашим зеленым холмам и прозрачной воде".
Американский Нашвилл прозван "городом музыки" неслучайно, это - признанная столица стиля "кантри". Любители этого направления приезжают в Нашвилл со всей Америки и из-за рубежа. Музыка, культурные проекты стали основой стратегии развития туризма в городе и регионе.
Батч Спайридон, директор Convention and Visitors Сorporation:: " Да мы пользуемся и прямыми маркетинговыми стратегиями, заявляя, что у нас в Нашвилле лучшая в Америке кухня, лучшая музыка, лучшие бары, уличные развлечения. Мы также продвигаем наши спортивные клубы.То есть да, мы рекламируем город, но делаем это на свой манер - с юмором и с хорошей музыкой".
Любовь к "кантри", вечеринкам и развлечениям не мешает горожанам заботиться об окружающей среде. К этому же они призывают и своих гостей.
Батч Спайридон, директор Convention and Visitors Сorporation: "В прошлом году каждый из наших "Хонки-Тонк"- баров продал до миллиона бутылок пива. Бутылок, заметьте, а не банок. Так вот, мы организовали программу сбора и вторичный переработки тары. Бары два-три раза в день сдавали стекло. В результате мы первыми на юго-востоке США получили статус "зеленого города".
Японские туристические промоутеры работают с потенциальными гостями повсюду: например, проводят запоминающиеся мероприятия в Японском доме в Лондоне. Страна Восходящего Солнца, переживающая настоящий туристический бум, готовится принять еще больше гостей в связи с предстоящими там спортивными состязаниями. Только Чемпионат мира по регби в 2019, считают эксперты, обеспечит Японии без малого два миллиона посетителей. А еще годом позже в стране состоятся Олимпийские игры!
Международная туристическая выставка в Лондоне показала: на наших глазах формируется новый тип путешественника. Это - вдумчивый и неравнодушный турист, бережно относящийся к природе и населению страны, куда едет.