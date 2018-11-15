"С божьей помощью стена падет"

Сотни мигрантов из Центральной Америки прибыли к мексиканский город Тихуана, который находится по соседству с американским Сан-Диего. Большая часть этого каравана – жители Гондураса. Из своей страны они уехали около месяца назад. В пятницу, как ожидается, в город приедут автобусы еще с двумя тысячами мигрантов. Они уверены, что их путешествие закончится только тогда, когда они окажутся по ту сторону стены.