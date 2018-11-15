В Швейцарии — нехватка топлива. Из-за летней и осенней жары обмелел Рейн, а именно по реке в конфедерацию доставляют 70% дизтоплива и более четверти бензина. Другие виды транспорта могут лишь в некоторой степени компенсировать дефицит.
В Швейцарии не хватает горючего
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В Швейцарии не хватает горючего
Власти страны решили закупать резервы у импортёров: каждая компания, которая занимается поставками нефтепродуктов в Швейцарию, обязана хранить трёх-четырёхмесячный запас горючего. Из хранилищ будут выданы 160 тыс кубометров дизельного топлива и 50 тыс кубометров бензина.
В правительстве подчёркивают, что опасаться кризиса или повышения цен не стоит: та же тёплая погода, из-за которой обмелела река, снижает потребности в топливе.