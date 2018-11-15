Любителям оливкового масла, пармезана и пармской ветчины стоит побеспокоиться.
Пармезаном займется ООН?
Пармезаном займется ООН?
Семь стран, среди которых Бразилия, Франция, Индонезия, Норвегия и Испания предоставили на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию, суть которой в настоятельном призыве бороться с потреблением нездоровых продуктов питания.
Исходя из резолюции, такими продуктами можно считать все, что содержит большое количество сахара, жира или соли.
Некоторые итальянские фермеры назвали эту инициативу абсурдной, так как никаких конкретных допустимых норм в резолюции не предложено. А это значит, что, к примеру, диетическая Кока-кола будет считаться более полезной, нежели пармезан и оливковое масло.
Семь заявленных стран просят создать специальную систему маркировки, которая позволила бы штрафовать "недобросовестных", по их мнению, экспортеров.
Год назад подобная инициатива уже была представлена Генеральной Ассамблеи, но не нашла откликов.
Теперь попытка борцов за здоровое питание повторяется.