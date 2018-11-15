Член британского парламента, выступающая за жесткий "брексит", Анн Мари Моррис призвала выразить вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй.
Ранее британский министр по вопросам выхода Соединенного Королевства из ЕС Доминик Рааб подал в отставку.
Член британского парламента призвала выразить вотум недоверия Терезе Мэй
Член британского парламента, выступающая за жесткий "брексит", Анн Мари Моррис призвала выразить вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй.
Ранее британский министр по вопросам выхода Соединенного Королевства из ЕС Доминик Рааб подал в отставку.
"Я не могу c чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки", - написал он в своем "Твиттере".
15 ноября после пятичасового обсуждения Великобритания и Евросоюз согласовали документ, регулирующий "брексит". Его критикуют за чрезмерную "мягкость".