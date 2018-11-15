Избранный на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что курс на интеграцию с Россией будет продолжен.
ДНР берёт курс на интеграцию с Россией
ДНР берёт курс на интеграцию с Россией
Это одно из трех ключевых направлений работы на посту главы ДэНР, которым собирается следовать Пушилин, на ряду с антикоррупционной политикой и развитием экономики.
Накануне в ЦИК сообщили, что Пушилин официально признан избранным главой ДэНР по итогам прошедших 11 ноября выборов. Также главу избрали и в соседней Луганской народной республике. Им стал Леонид Пасечник.
Киев выборы в самопровозглашенных республиках не признает. Президент Петр Порошенко заявил, что "они не подпадают под стандарты украинского законодательства" и "проводились под дулами российских автоматов на оккупированной территории".
Нелегитимным голосование считают также в Евросоюзе и США.
В Кремле же заявляют, что влияние Москвы на руководство самопровозглашенных республик небезгранично. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, выборы вразрез с минскими соглашениями не идут.