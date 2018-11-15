"Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом". Так прокомментировал свою отставку в "твиттере" британский министр по вопросам "брексита" Доминик Рааб.
Министры Великобритании потянулись к выходу
Министры Великобритании потянулись к выходу
В приложенном письме на имя Терезы Мэй министр также подчеркивает, что, одобрив предлагаемое соглашение, британское правительство не выполнит обещаний, которые были даны избирателям в манифесте правящей Консервативной партии перед парламентскими выборами 2017 года.
Накануне правительство Великобритании одобрило проект соглашения о выходе из Евросоюза. Обсуждение продолжалось пять часов.
Европейский комиссар по внутренней торговле - главный переговорщик по "брекситу" - Мишель Барнье заявил, что консенсус по проекту договора о выходе Британии из ЕС достигнут обеими сторонами и назвал его "прорывным".
Вслед за Раабом о своей отставке по тем же причинам заявила министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, а также министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.