О чем конкретно Мэй договорилась с парламентом?

Единственная сухопутная граница между Великобританией и ЕС, расположенная между Ирландией и Северной Ирландией, - главная проблема на пути к "брекситу".

Правительство выступает за мягкое решение этой проблемы и предлагает заключить торговое соглашение между странами к 1 июля 2020 года. В документе не уточняется, будет ли Северная Ирландия подчиняться таможенному законодательству Великобритании или ЕС.