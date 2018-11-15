Сотни мусульман рохинджа провели акцию протеста в Кокс-Базаре в Бангладеш против любой попытки возвращения беженцев в Мьянму. Демонстрация прошла на фоне сообщений о том, что начало репатриации, намеченное на 15 ноября отложено. В Бангладеш готовились отправить в Мьянму первую группу рохинджа в составе 2200 человек, но этого сделано не было.
Рохинджа не хотят возвращаться в Мьянму
Рохинджа не хотят возвращаться в Мьянму
Участница протеста: "Вы требуете, чтоб мы вернулись? Так лучше убейте нас. Мы будем счастливы, если нас убьют вот прямо здесь...Мы подвергались в Мьянме сексуальному насилию, прочим надругательствам. Мы не вернемся туда. Они моего мужа убили. Я тогда беременная была. Бежала оттуда изо всех сил".
Ранее ООН призвала власти Бангладеш не проводить насильственную репатриацию беженцев в Мьянму. Представители народности рохинджа покинули Мьянму из-за вспышки насилия в августе 2017 года. Тогда штате Ракхайн боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на пункты полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию: погибли более 400 человек. Свыше 700 тысяч стали беженцами.