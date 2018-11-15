Жители Нью-Йорка ставят условия Amazon

Около сотни жителей Нью-Йорка, недовольных тем, что в их городе появится штаб-квартира компании Amazon, вышли на акцию протеста. Больше всего участники акции возмущены тем, что местные власти пообещали предоставить корпорации налоговые послабления на сумму в три миллиарда долларов. Кроме того, протестующие обеспокоены тем, что в районе Квинс, где и будет построена штаб-квартира, резко вырастут цены на жилье, а значит, многим семьям придется искать новые дома.

Есть и те, кто не против намерений Amazon, но, как считают эти люди, корпорация должна выполнить ряд условий. Среди них, например, финансирование местных школ, развитие инфраструктуры и помощь малому бизнесу.

О том, что в Нью-Йорке и недалеко от Вашингтона откроются новые штаб-квартиры Amazon, стало известно два дня назад. В руководстве компании говорят, что в этих городах будут созданы около 50 тысяч рабочих мест.