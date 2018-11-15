Самый быстрый официант

Бутылки, стаканы, подносы наготове? В Гватемале в этот четверг прошел забег, участие в котором приняли официанты - всего около 400 человек.

Многие участвуют в соревнованиях уже не в первый раз. Алехандра Лоренти призналась, что она впервые вышла на старт гонки 13 лет назад, а многие ее коллеги впервые решили испытать себя еще раньше.

Забег прошел за день до старта Иберо-американского саммита, участие в котором принимают лидеры 19 испано- и португалоязычных стран. Обсуждать они планируют проблемы образования, туризма, науки, экономики и предпринимательства.