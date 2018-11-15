Огонь в Раю

Почти 60 жизней, по последним данным, унес пожар "Кэмп", бушующий в Калифорнии. Еще около 130 человек числятся пропавшими без вести. Многие из тех, кому посчастливилось спастись, сейчас живут во временных лагерях. В общей сложности из-за пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек.

Городок с райским названием Парадайз практически стерт с лица земли. На его восстановление могут уйти годы. Но даже в такой ситуации местные жители пытаются не терять оптимизма. "Я надеюсь на лучшее. Я стараюсь жить сегодняшним днем. Это все, что мы можем сделать", - говорит житель Парадайза Дастин Кимбэлл.