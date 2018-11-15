Праздник молодого вина начался

Сотни желающих попробовать молодое вино - "божоле нуво" - выстраиваются в очереди в Лионе и Париже. Первые бутылки уже откупорены. По французским законам, молодое вино можно продавать только с третьего четверга ноября, поэтому именно сегодня на улицах местных городов особый ажиотаж.

Процесс брожения винограда, из которого делают этот напиток, занимает всего четыре дня, и в этом одна из главных особенностей "божоле нуво". Это вино славится особым оттенком и фруктовыми нотками. Как правило, подают его к закускам, например, сырной или мясной нарезке. Каждый год в мире продается около 25 миллионов бутылок "божоле нуво"