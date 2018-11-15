Британский министр по вопросам "брексита" уходит в отставку - Рейтер

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку, заявив, что не может поддержать предложенный премьер-министром Терезой Мэй проект сделки по условиям выхода Великобритании из ЕС. Об этом Рааб сообщил в четверг утром в своем

"Сегодня я подал в отставку с поста министра по делам Brexit. Я не могу c чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом", - говорится в твите Рааба.

О своей отставке Рааб объявил менее, чем через 12 часов после того, как собравшиеся на Даунинг-стрит министры правительства Мэй решили, что сделке по "брекситу" быть.

Добившись поддержки ключевых членов кабинета, Мэй одержала политическую победу в продвижении плана "брексита", который был выработан в Чекерсе несколько месяцев назад.

Прессе она заявила, что "это общее решение, и оно было принято с одобрения правительства, в нем содержится политическая декларация. Это важный шаг шаг, который позволит нам двигаться дальше, завершив работу над пунктами сделки по "брекситу". Это далось нам нелегко, но все, что было сделано, мы сделали в национальных интересах Британии".

Проект соглашения - 585 страниц, в нем регулируется права граждан Евросообщества и обладателей британских паспортов, описаны этапы так называемого переходного периода, имеется рамочный договор по поводу возможного таможенного союза, чтобы избежать пограничных формальностей между Северной Ирландией и Ирландской республикой.

Премьер-министр Ирландии приветствовал достижение компромиссного решения между ЕС и Соединенным королевством.

"Тест представленного проекта договора дает возможность беспрепятственной торговли и перемещения между Северной Ирландией и Ирландией", - заявил Лео Варадкар.

Чтобы и дальше обсуждать с ЕС детали проекта соглашения, ей требуется одобрение текста в Палате общин. Там ей готовы дать бой евроскептики-однопартийцы, ряд из которых, включая присоединившегося к ним сегодня теперь Доминика Рааба, были членами ее же собственного кабинета министров.

Тереза Мэй отправляется в Вестминстер, чтобы проинформировать членов Палаты общин о графике следующего этапа подготовки соглашения по "брекситу" депутатов Фото Рейтер