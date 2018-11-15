Драгоценности королевы проданы за 42 миллиона

Драгоценности, принадлежавшие королеве Франции Марии Антуанетте, были проданы в среду на аукционе Sotheby's в Женеве за рекордные 42,7 миллиона долларов. Звездами торгов стали жемчужное ожерелье с застежкой с бриллиантами, бриллиантовая подвеска с крупной жемчужиной и кольцо с монограммой Марии Антуанетты.

Даниэла Маскутти, председатель Sotheby's в Европе: "На самом деле, на цены безусловно повлиял фактор Бурбон-Пармской династии и, конечно же, Марии-Антуанетты. Цены действительно взлетели, некоторые предметы были проданы, по-моему, по ценам в 20 или 25 раз выше, чем по предварительной оценке".

Всего на аукцион было выставлено 10 украшений Марии-Антуанетты, представляющих не только ювелирную, но и историческую ценность. Они были скрыты от глаз широкой публики на протяжении двухсот лет. В свое время королеву обвиняли в расточительстве и любви к роскоши в то время, как народ Франции бедствовал. А после свержения монархии в 1792 году ее арестовали и казнили на гильотине.