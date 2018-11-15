Макрон - Трампу: "Франция США не вассал, а союзник"

"Эммануэль Макрон предложил создать европейскую армию, которая обороняла бы от Китая, России и США. Но и в Первую, и во Вторую мировые войны на Францию нападала Германия. Они в Париже начали говорить по-немецки, пока Америка их не спасла" - Дональд Трамп