Протесты против прекращения огня

В Сдероте и Ашкелоне — израильских городах недалеко от границы с Сектором Газа — акции протеста местных жителей против договора о прекращении огня с группировкой ХАМАС. Эти населённые пункты регулярно подвергаются ракетным и миномётным обстрелам со стороны палестинских боевиков.