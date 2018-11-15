Срочная новость

Срочная новость

Чехия

Бабиша обвиняют в похищении Бабиша

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Бабиша обвиняют в похищении Бабиша

Бабиша обвиняют в похищении Бабиша
@ Copyright :
Reuters
Размер текста Aa Aa

Несколько тысяч человек собрались в центре Праги на манифестацию с требованием отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Присутствовали депутаты парламентских фракций, предложившие инициировать вотум недоверия правительству.

По словам организаторов, они собрали 20 тысяч активистов. В полиции говорят о пяти тысячах манифестантов.

Громкий скандал разгорелся после публикации журналистского расследования. Речь идёт о весьма запутанной истории. Фирму, связанную с Бабишем, обвиняют в мошенническом присвоении дотаций Евросоюза. Фигурирует и сын премьера от первого брака — якобы насильно вывезенный самим Бабишем в Крым, чтобы избежать допросов.

Премьер-министр называет обвинения вымыслом и провокацией политических противников.