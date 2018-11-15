Калифорния: число погибших возросло до 59

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Количество погибших при пожарах в Калифорнии составило не менее 59 человек. Как сообщили власти штата, местонахождение еще около 130 человек не установлено. В окрестностях города Малибу погибли по меньшей мере три человека. В округе Бьютт все жертвы находились в своих домах в городе Парадайс, где огнем было уничтожено около 9 тысяч домов.

Тем временем, эвакуированные жители создают палаточные лагеря прямо на автомобильных стоянках. Там можно найти собранные для них теплые вещи, горячую пищу и получить необходимые услуги. Однако недовольство временными условиями жизни нарастает.