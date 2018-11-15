Количество погибших при пожарах в Калифорнии составило не менее 59 человек. Как сообщили власти штата, местонахождение еще около 130 человек не установлено. В окрестностях города Малибу погибли по меньшей мере три человека. В округе Бьютт все жертвы находились в своих домах в городе Парадайс, где огнем было уничтожено около 9 тысяч домов.
Калифорния: число погибших возросло до 59
Калифорния: число погибших возросло до 59
Тем временем, эвакуированные жители создают палаточные лагеря прямо на автомобильных стоянках. Там можно найти собранные для них теплые вещи, горячую пищу и получить необходимые услуги. Однако недовольство временными условиями жизни нарастает.
"Когда я приехал сюда, здесь не было никого. А теперь здесь становится все хуже и хуже. Все больше эвакуированных, у многих людей даже нет денег на гостиницу. Люди живут здесь целыми семьями, но, знаете, они не могут остаться здесь навсегда", - говорит этот мужчина.
"Я просто хочу вернуться домой, мне все равно, даже если дома уже нет. Я просто хочу вернуться на свою землю, поставить там трейлер, все убрать и жить дальше", - говорит эта женщина.
Тем временем в пострадавших районах Калифорнии были зафиксированы случаи мародерства в домах, оставленных жителями. За последние дни полицейские задержали не менее шести человек. По словам экспертов, на восстановление города Парадайс потребуются годы, конечно, если местные жители этого захотят.