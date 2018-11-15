"Брексит": Мэй отстаивает сделку с Брюсселем

Размер текста Aa Aa

Проект сделки между Лондоном и Брюсселем по условиям "брексита" обеспечивает Великобритании беспрецедентные условия для дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом. Об этом заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. Рассказывая депутатам о деталях соглашения, глава кабинета отметила, что ЕС пошел на ряд уступок Британии в вопросах границы на острове Ирландия, но окончательное решение этого вопроса отложено до июля 2020 года.

"Я не говорю о том, это был комфортный для нас процесс. Или, что мы или ЕС полностью удовлетворены всеми договоренностями, которые включены в соглашение", - сказала Мэй.