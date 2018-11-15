"Брексит": сделке ЕС и Британии быть!

Еврокомиссия сообщила, что консенсус по проекту договора о выходе Британии из ЕС достигнут обеими сторонами. В Брюсселе назвали нынешний этап "прорывным".

Уже определен и график дальнейшей работы: к концу недели послы стран-членов ЕС обсудят многостраничный документ, после чего дадут мандат Еврокомиссии на проведение следующего этапа переговоров с Британией.

Главный переговорщик по "брекситу" Мишель Барнье призвал к сдержанности и предупредил, что основной труд - еще впереди.

"Предстоит сделать очень многое, главный участок - это разработка общей политической декларации Британии и ЕС, которая также должна быть поддержана Евросоюзом и Европейским парламентом, после чего она поступит на обсуждение в Евросовет", - заявил он на совместной с пресс-конференции с Дональдом Туском.

Председатель Евросовета, в совю очередь, заявил, что работа продолжится в течение грядущей недели, в следующий четверг она будет закончена, и если все пойдет по графику, то Евросовет соберется 25-го ноября в Брюсселе.

"Я не очень разделяю энтузиазма Терезы Мэй по поводу грядущего "брексита". С самого начала, мы знали, что в этой ситуации проиграют все. Все наши переговоры и дискуссии ведутся главным образом о том, как уменьшить грядущий ущерб от неминуемого развода. ПОзвольте мне сказать нашим британским друзьям. Настолько, насколько я огорчен, что вы нас покидаете, словами выразить нельзя, но я сделаю все возможное, чтобы ваш уход стал бы менее болезненным и для вас, и для нас", - так он завершил свое выступление перед журналистами.