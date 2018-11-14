Мёрзнущие украинцы просят включить отопление

Отопительный сезон, который должен был начаться 15 октября, так и не наступил в более чем десяти городах Украины. "Нафтогаз" отказывается поставлять газ 22 теплоснабжающим предприятиям из-за непогашенных долгов за топливо. За период 2014-2018 гг. суммарная задолженность украинцев за коммунальные услуги выросла с 12 млрд гривен до 38 млрд.