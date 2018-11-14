Группа мужчин пришла в московский магазин и купила iPhone за... монеты, принесенные в ванной.
Работникам магазина потребовалось около двух часов, чтобы пересчитать деньги. Их оказалось больше 100 тысяч рублей.
Блогеры принесли в магазин монеты в ванной и купили iPhone
Работникам магазина потребовалось около двух часов, чтобы пересчитать деньги. Их оказалось больше 100 тысяч рублей.
"Деньги были, начиная от рубля, копеек там не было, - рассказала Людмила Семушкина, пресс-секретарь магазина re:Store, в котором случилась эта курьезная покупка. - В результате пересчета они купили iPhone XS 256 гигабайт "Серый космос". Ушли, утащив с собой ванную с остатками монет".
Шуточная акция, инициатором которой стал московский блогер Святослав Коваленко, произошла в магазине, находящемся на четвертом этаже торгового центра "Европейский".
На видео, опубликованном в Instagram, видно, как группа мужчин проносит ванную в торговый центр. После перепалки с охранником, который впоследствии решил помочь носильщикам, им удалось донести ношу до магазина.
По словам блогера, вес ванной составил 350 килограмм.