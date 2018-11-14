Чего удалось добиться властям Мьянмы в решении проблемы преследований в отношении мусульман-рохинджа, сотни тысяч которых были вынуждены покинуть свои дома из-за гонений со стороны военных? Ответ на этот вопрос хотели бы услышать представители американской администрации, о чем на встрече с госсоветником Мьянмы Аун Сан Су Чжи заявил вице-президент США Майкл Пенс:
Майкл Пенс: "Гонениям на рохинджа нет прощения"
Майкл Пенс: "Гонениям на рохинджа нет прощения"
"Я бы очень хотел услышать о прогрессе, который был достигнут в решении проблемы вокруг рохинджа. Эта трагедия тронула сердца миллионов американцев. Из-за жестокости и гонений со стороны военных и линчевателей бежать в Бангладеш были вынуждены 700 тысяч рохинджа, и этому нет прощения".
Двумя днями ранее международная организация Amnesty International лишила Аун Сан Су Чжи своей высшей награды - "Посол совести". Генсек организации заявил, что госсоветник Мьянмы "не использовала свой политический и моральный авторитет" для прекращения геноцида мусульман-рохинджа.
"Конечно, у людей разные точки зрения. Но мы должны обмениваться мнениями, учиться понимать друг друга. Мы приглашаем всей друзей помочь нам сделать нашу страну более процветающей и безопасной для всех", - заявила Аун Сан Су Чжи во время разговора с Пенсом.
В конце августа Миссия ООН опубликовала доклад, в котором говорится, что представители высших военных чинов Мьянмы должны быть привлечены к суду за геноцид в отношении рохинджа в штате Ракхайн. Силовая операция против этой народности началась в августе прошлого года после того, как боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции в Ракхайне. Это привело к массовому бегству рохинджа – самому масштабному за всю историю этого народа.