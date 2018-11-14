Фестиваль феминисток стартовал с надувного клитора

Гигантская надувная инсталляция в форме клитора установлена в Женеве, где собрались участницы женского и феминистского фестиваля "Les Créatives". В нынешнем году активистки будут говорить о роли женщин в обществе, их творческих способностях, способах получать чувственное наслаждение и, разумеется, о гендерном неравенстве. Каждый год в рамках фестиваля встречаются женщины из разных слоев, которых объединяют схожие проблемы и устремления. Форум в Женеве продлится до 25 ноября.