Поп-звезда вышла замуж за учителя

На звёздной свадьбе — 40 гостей, но нет родителей жениха и невесты. Семья мужчины не считает достойным его брак с виртуальной певицей.

Учитель Акихико Кондо заключил брак с Хацунэ Мику: виртуальная девушка считается едва ли не самой популярной вокалисткой Японии и не раз занимала верхние строчки в абсолютно реальных чартах.

Дома жена представлена в виде голограммы, встречающей мужа с работы, а на супружеском ложе — в виде мягкой куклы.

Официально «брак между измерениями» не признаётся, но Кондо считает его совершенно серьёзным шагом и расстраивается, что родители не приняли его выбор.