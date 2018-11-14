Мишель Обама выпускает мемуары под названием "Becoming" ("Становление").
Мишель Обама написала мемуары
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Мишель Обама написала мемуары
В коммюнике экс-первая леди рассказывает "о своих корнях" и о том, "как маленькая девочка из бедного района в Чикаго обрела голос и нашла в себе силы для того, чтобы воодушевлять других".
"Я надеюсь, что мое путешествие вдохновит читателей найти смелость стать тем, кем они желают стать", - подчеркнула супруга Барака Обамы.
Книга уже переведена на более, чем двадцать языков. Об издании мемуаров в России пока ничего не сообщается.