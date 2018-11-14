Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил, что уходит в отставку со своего поста, а возглавляемая им партия "Наш дом - Израиль" выходит из правительственной коалиции премьера Биньямина Нетаньяху. Свое решение Либерман объяснил несогласием с действиями властей в секторе Газа. Соответствующее заявление Либерман сделал в Кнессете:
Либерман уходит с поста министра обороны Израиля - заявление
Либерман уходит с поста министра обороны Израиля - заявление
"Я считаю, что прекращение огня и одновременно договоренность с ХАМАС - все это уступка терроризму. По другому это не назовешь. То, что мы делаем, как государство в настоящий момент, так это покупаем краткосрочное спокойствие в ущерб долгосрочной национальной безопасности". Либерман также призвал к проведению досрочных выборов.
С начала недели группировка Хамас выпустила по территории еврейского государства сотни ракет. Израиль в свою очередь наносил интенсивные артиллерийские и авиационные удары по сектору Газа. С обеих сторон погибли по меньшей мере восемь человек. Более ста получили ранения. 13 ноября правительство Израиля поддержало предложенное Египтом соглашение о прекращение огня.
Уход Либермана и его партии "Наш дом - Израиль" из коалиции не лишает премьера Нетаньяху поддержки парламентского большинства, но сокращает правящую в Израиле право-религиозную коалицию с 66 до минимального 61 из 120 мандатов в кнессете.