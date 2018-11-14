Либерман уходит с поста министра обороны Израиля - заявление

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил, что уходит в отставку со своего поста, а возглавляемая им партия "Наш дом - Израиль" выходит из правительственной коалиции премьера Биньямина Нетаньяху. Свое решение Либерман объяснил несогласием с действиями властей в секторе Газа. Соответствующее заявление Либерман сделал в Кнессете:

"Я считаю, что прекращение огня и одновременно договоренность с ХАМАС - все это уступка терроризму. По другому это не назовешь. То, что мы делаем, как государство в настоящий момент, так это покупаем краткосрочное спокойствие в ущерб долгосрочной национальной безопасности". Либерман также призвал к проведению досрочных выборов.