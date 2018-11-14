Когда-то в этом здании в Болонье, где накануне собрались ученые и метеорологи со всей Европы, находилась табачная фабрика, а через два года здесь заработает суперкомпьютер. Он позволит синоптикам с большей точностью предсказывать изменения погоды. Но, по признанию директора Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Флоранс Рабье, пока ученые не знают, как именно будет выглядеть это устройство.
Суперкомпьютер для прогнозирования погоды
Суперкомпьютер для прогнозирования погоды
"Мы хотим двигать науку вперед, хотим, чтобы этот суперкомьютер помогал нам предсказывать наступление жаркой или холодной погоды в Европе с за две-три недели. Это не так просто, но мы очень хотим решить эту задачу", - говорит Рабье.
Метеорологи надеются, что благодаря суперкомьютеру люди смогут заранее подготовиться к изменениям погоды. Например, с его помощью можно будет предсказывать наводнения - подобные тем, свидетелями которых несколько недель назад стали жители Венеции.
"Это позволит спасти жизни людей и уберечь их имущество, - уверена Рабье. - Это самое главное. Например, если ожидается наступление жары, жители городов и власти смогут начать установку кондиционеров и организовать иные мероприятия, которые помогут спасти жизни людей".
Устройство будет состоять из самого суперкомпьютера, систем охлаждения и энергоснабжения и серверов. По словам директора вычислительного отдела Европейского центра среднесрочных прогнозов Мартина Палковича, мощность устройства будет сопоставима с мощностью сотен тысяч и даже миллионов ноутбуков: "Именно такая производительность нужна для столь сложных процессов, к числу которых относится прогнозирование погоды".
Стоимость суперкомьютера оценивается в 160 миллионов евро. Но директор Météo-France Жан-Марк Лакав уверен, что эти траты легко окупятся.
"Допустим, вы инвестируете один евро. Но в итоге вы поймете, что экономия денег и польза для общества в 12 раз больше первоначальных инвестиций. Мы это увидим на европейском уровне. Я не сомневаюсь в выгодности этих инвестиций".
"К концу 2020 года Болонья станет Европейским центром метеопрогнозирования. Благодаря появлению суперкомпьютера жители Европы смогут заранее выстраивать планы на жизнь, а правительства смогут улучшить систему оповещения и получат возможность заблаговременно принимать меры на случай наступления экстремальных погодных условий", - передает корреспондент Euronews Йорген Самсо.