Управление по миграции Венгрии получило запрос бывшего премьер-министра Республики Македония Николы Груевского о предоставлении убежища, и рассмотрит его ходатайство в соответствии с законом. Об этом сообщили в правительстве Венгрии.
Судьба экс-премьера Македонии решится в Будапеште
Судьба экс-премьера Македонии решится в Будапеште
13 ноября Груевский рассказал, что отправился в Венгрию, чтобы получить убежище после того, как был объявлен в розыск на родине. В мае этого года политик был приговорен к двум годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением при покупке бронированного автомобиля "Мерседес-Бенц". Отмечалось, что порядка 600 тысяч евро были взяты из госбюджета. На своей странице в "Фейсбуке Груевский написал, что "за последние несколько дней получил множество угроз".
Апелляционный суд в Скопье отклонил жалобу Груевского в отношение приговора, оставив его в силе. Груевский не явился для отбывания наказания в определенный судом срок и бежал из страны.
Премьер-министр Республики Македония Зоран Заев ожидает, что Венгрия согласится на экстрадицию экс-главы македонского правительства. "Надеюсь Венгрия откажется покрывать преступникво, нанесших вред гражданам", - заявил, в частности, Заев.
Роберт Чакани euronews:
"Это отель "Каринтия " в Будапеште. По данным СМИ Македонии, именно здесь Никола Груевский намерен провести по меньшей мере одну ночь. Кроме того, македонская пресса сообщает, что Груевский прибыл в Венгрию наземным транспортом, поскольку у него не было паспорта. Поговаривают даже, что политик пересек границу в женской одежде".