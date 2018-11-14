На субботу во Франции запланирована масштабная даже по местным меркам акция протеста: автомобилисты собираются перекрыть дороги в нескольких сотнях мест.
«Жёлтые жилеты» обещают перекрыть дороги
«Жёлтые жилеты» обещают перекрыть дороги
Водители выступают против повышения «экологического» налога, который влияет и на топливо. За этот год цены на бензин уже выросли на 15%, а на дизель — на 23%, и он впервые за десятилетия стал дороже бензина.
«Всех всё достало, это ясно. Особенно репрессии, налоги — всё навалилось одно на другое».
«Я проезжаю много километров, чтобы попасть на работу, мои ежемесячные траты растут, а зарплата всё та же», — говорят манифестанты.
В правительстве подчеркнули, что экологический налог отменять не будут, а взамен больше французов получат право на дотации, налоговые льготы и компенсации в случае смены автомобиля на более экологичный.
«Закон будет применён и будут предприняты санкции против тех, кто попытается блокировать дороги. Я обращаюсь к французам: у вас, конечно, есть право на манифестации, но необходимо вести себя ответственно и уважать закон», — заявил премьер-министр Эдуар Филипп.
В Париже рассматривают повышение эко-налога как часть масштабной программы по снижению выбросов и по борьбе с изменениями климата.