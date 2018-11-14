Калифорния: поиски останков могут занять недели

Количество погибших в результате лесного пожара Camp в Калифорнии увеличилось до 48 человек. В городе Парадайс были обнаружены тела еще 6 жертв. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на шерифа калифорнийского округа. По последним данным, пожар локализован на 35%. Огонь разрушил уже около 9 тысяч строений, среди них большинство - жилые дома. В общей сложности из-за пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек. 200 человек считаются пропавшими без вести.