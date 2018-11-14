Акция в поддержку гендерных исследований

Преподаватели и студенты факультета социальных наук Будапештского университета имени Лоранда Этвёша провели предупредительную забастовку в знак протеста решения венгерского правительства исключить из учебных планов преподавание курсов по тематике гендерных исследований. По мнению протестующих, таким образом правительство превышает свои полномочия.

Преподавательница: "Это решение принято на фоне целой серии покушений на автономию университетов".

В правительстве гендерные исследования называют лженаукой и пропагандой, и сомневаются в их ценности с точки зрения рынка труда. Но протестующие студенты считают, что правительство лишает их права на образование.