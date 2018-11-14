Преподаватели и студенты факультета социальных наук Будапештского университета имени Лоранда Этвёша провели предупредительную забастовку в знак протеста решения венгерского правительства исключить из учебных планов преподавание курсов по тематике гендерных исследований. По мнению протестующих, таким образом правительство превышает свои полномочия.
Акция в поддержку гендерных исследований
Акция в поддержку гендерных исследований
Преподавательница: "Это решение принято на фоне целой серии покушений на автономию университетов".
В правительстве гендерные исследования называют лженаукой и пропагандой, и сомневаются в их ценности с точки зрения рынка труда. Но протестующие студенты считают, что правительство лишает их права на образование.
Студент: "Всё больше людей лишаются возможности получать высшее образование. Университеты становятся менее доступными".
Кроме Будапештского университета гендерные исследования преподаются в Центрально-Европейском университете, основанном финансистом Джорджем Соросом. Этот вуз может лишиться государственной аккредитации.
Габор Ач, Euronews: "Во время предупредительной забастовки в Будапештском университете, в знак поддержки были проведены флэш-мобы в Университете Корвина и Центрально-Европейском университете".