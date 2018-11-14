"Брексит": ЕС готов перейти к следующему этапу

Это важный день для Терезы Мэй, но каковы ожидания Брюсселя? И как Евросоюз готовится к различным возможным сценариям? Эти вопросы мы задали нашему эксперту, политическому обозревателю телеканала Euronews, работающему в нашем брюссельском бюро, Даррену Маккэффри. По его данным, ЕС надеется на подписание с Лондоном сделки по "брекситу" в ближайшие недели.

Даррен Маккэффри, Euronews: "В Евросоюзе рассчитывают, что Мэй сможет получить поддержку британского кабинета, а это означает, что Европе также необходимо будет политически подписать соглашение. Соответствующие шаги, как ожидается, должны быть предприняты в течение следующих недель, если временной график будет сохранен. Возможно, будет созвано специальное заседание Совета ЕС с участием всех национальных лидеров для подписания соглашения о выходе уже в воскресенье, 25 ноября. Это дата, о которой здесь говорят.

Но в чем можно не сомневаться, это в том, что здесь внимательно следят за тем, сможет ли Тереза Мэй получить поддержку правительства Великобритании, ее коллег по кабинету. Потому что, если она не сможет ею заручиться, тогда Брюссель и остальная часть континента будут готовиться к сценарию "брексита" без сделки. Но все же европейцы надеются заключить эту сделку по "брекситу", чтобы иметь возможность приступить к работе над потенциально даже более серьезными вопросами о будущих торговых отношениях Великобритании с Европейским Союзом".