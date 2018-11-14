АдГ получала незаконное финансирование?

Один из лидеров немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель потратила полученные из Швейцарии деньги на оплату работы медиа-юриста и на проведение избирательной кампании в соцсетях. Об этом газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг" рассказал пресс-секретарь политика.

Ранее несколько немецких СМИ сообщили, что в прошлом году партия получила 130 тысяч евро от зарегистрированной в Швейцарии фармацевтической компании. Эти деньги якобы предназначались для финансирования избирательной кампании Алис Вайдель. Сама политик утверждает, что вернула сумму, как только она поступила на счет, однако, по другим данным, Вайдель перечислила деньги только в апреле нынешнего года. Притом вернула она на 6 тысяч евро меньше.